circle x black
Cerca nel sito
 

Europa League, oggi Roma-Stoccarda: orario, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi ospitano la squadra tedesca nella settima giornata della fase campionato

Ferguson - Fotogramma/IPA
Ferguson - Fotogramma/IPA
22 gennaio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, i giallorossi ospitano lo Stoccarda all'Olimpico nella penultima partita della fase campionato. La squadra di Gasperini è al momento decima in classifica a 12 punti e va a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi. Stesso discorso per i tedeschi, noni con gli stessi punti dei capitolini (e avanti per differenza reti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Roma-Stoccarda, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Roma-Stoccarda, in campo alle 21:

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Manu Koné, Cristante, Wesley ; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Stoccarda (4-2-3-1) Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav. Allenatore: Hoeness.

Roma-Stoccarda, dove vederla

La partita di Europa League Roma-Stoccarda è visibile in diretta tv esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europa League Roma Stoccarda Roma Stoccarda oggi Roma Stoccarda tv
Vedi anche
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza