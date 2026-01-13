circle x black
Cerca nel sito
 

Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Esordio in Coppa Italia per i giallorossi

Manu Koné - Ipa/Fotogramma
Manu Koné - Ipa/Fotogramma
13 gennaio 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio in Coppa Italia per la Roma. Oggi, martedì 13 gennaio, i giallorossi sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - all'Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria casalinga di Serie A contro il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Koné e Soulé, mentre quella di Baroni ha perso con lo stesso risultato a Bergamo, nell'ultimo turno di campionato, contro l'Atalanta.

Roma-Torino, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Torino è in programma oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All: Gasperini

Torino (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Simeone. Allenatore: Baroni

Roma-Torino, dove vederla in tv

Roma-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Mediaset, in particolare su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma e sull'app di Mediaset Infinity, oltre che sul sito web di SportMediaset.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma torino roma oggi roma torino roma torino oggi roma torino orario roma orario roma dove vederla in tv roma torino dove vederla in tv
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza