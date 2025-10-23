circle x black
Cerca nel sito
 

Roma-Viktoria Plzen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi affrontano i cechi nella terza giornata di Europa League

Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
23 ottobre 2025 | 07.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi sfidano oggi, giovedì 23 ottobre, i cechi del Viktoria Plzen - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico nella terza giornata della competizione continentale. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta interna di campionato contro l'Inter, 1-0 firmato Bonny, e in Europa League si trova al momento in 15esima posizione con tre punti, frutto della vittoria dell'esordio contro il Nizza e della rocambolesca sconfitta dell'ultimo turno con il Lille, con un rigore sbagliato tre volte da Dovbyk prima e Soulé poi.

Roma-Viktoria Plzen, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Viktoria Plzen è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Hysky

Roma-Viktoria Plzen, dove vederla in tv

Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma roma viktoria plzen roma viktoria oggi roma oggi roma europa league europa league roma plzen dove vederla in tv roma orario
Vedi anche
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza