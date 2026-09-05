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US Open, Sabalenka ad Alcaraz: "Sono gelosa... dei tuoi capelli" - Video

La tennista bielorussa ha incrociato lo spagnolo nei campi d'allenamento di New York

Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
05 settembre 2026 | 21.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Siparietto tra Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, i due tennisti si sono incrociati sui campi di allenamento dello Slam americano, l'ultimo della stagione, in attesa di giocare domani negli ottavi di finale. Niente tennis però, l'argomento della loro conversazione sono... i capelli di Alcaraz.

"Sono gelosa", ha urlato Sabalenka da un campo all'altro, "io non ho i capelli così lunghi. Non è giusto". "Ci metto molto più tempo ora per sistemarli", ha risposto ridendo Alcaraz, "mi devo guardare allo specchio e mi serve tempo, non sono abituato". "È una fatica, vero?", ha chiesto, un po' ironica, Sabalenka, ricevendo un serissimo "sì", come risposta.

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