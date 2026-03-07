Aryna Sabalenka ha ormai abituato il pubblico a grandi giocate. E soprattutto, sa come far parlare di sé. La numero uno del ranking mondiale ha debuttato nel Wta 1000 di Indian Wells battendo senza troppa fatica Himeno Sakatsume con il punteggio di 6-4 6-2. Con una particolarità: la bielorussa ha giocato il suo match d'esordio nel torneo con un anello da 12 carati in bella vista. Un regalo ricevuto pochi giorni fa dal suo compagno e futuro marito Georgios Frangulis, che proprio in California le ha chiesto di sposarlo con un anello del valore stimato di un milione di dollari. Insomma, non malissimo.

Sabalenka e l'anello da un milione di dollari

La fuoriclasse bielorussa ha parlato del regalo in conferenza stampa: "È molto comodo. Abbiamo controllato due volte che non ci fosse alcun rischio di perdere il diamante, quindi mi sentivo abbastanza tranquilla a indossarlo". Poi, la battuta: "È anche molto brillante. Spero che la mia avversaria si distragga guardandolo”.