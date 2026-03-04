circle x black
Indian Wells, per Sabalenka arriva la proposta di matrimonio: chi è il futuro marito della numero uno del tennis mondiale

La proposta di Georgios Frangulis, noto imprenditore brasiliano, ha presto fatto il giro del mondo

La proposta di matrimonio per Aryna Sabalenka
04 marzo 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Aryna Sabalenka verso le nozze. Per la numero uno del ranking Wta è arrivata una scenografica proposta di matrimonio a Indian Wells. Il futuro marito? Georgios Frangulis, noto imprenditore brasiliano, fondatore di Oakberry, colosso mondiale dei fast food salutari, che su uno degli iconici campi della California si è inginocchiato di fronte alla fuoriclasse bielorussa porgendole l'anello, in un contorno iconico di fiori. Sabalenka ha subito accettato, con grande emozione e senza titubanze, postando il momento sui social: "Io e te, per sempre".

I due si frequentano ormai dall'aprile del 2024 (periodo a cui risale la prima apparizione in pubblico). Da lì, Frangulis l'ha seguita ovunque in giro per il mondo, accompagnandola tra i tornei più importanti del circuito.

