Safeguarding nello sport, domani evento al Foro Italico a Roma

L’associazione Scherma Bradamante Aps-Ssd promuove domani a Roma il convegno 'Politiche di Safeguarding e laboratori per la crescita, il recupero e la ricostruzione personale', con l'obiettivo di presentare i propri progetti ed attività statutarie. L’evento è patrocinato dalla Federazione Italiana Scherma e si svolgerà presso il Salone d’Onore del Coni al Foro Italico, dalle ore 16.30.

Presidente dell’associazione Scherma Bradamante, è l'avvocato Martina Caracciolo, del Foro di Terni, civilista ed amministrativista, con particolari esperienze in diritto sportivo, componente della Commissione safeguarding policy e della Corte sportiva d’Appello della Federscherma. "Il tema dell’incontro è diviso in due panel e si estenderà dal safeguarding policy, all’antidoping, al clean sport ed allo sport integrity. Con politiche di safeguarding, recentemente implementate in Italia in seguito alla Riforma dello Sport, che ha avuto piena attuazione nel 2024, si intende quel complesso normativo e di buone pratiche congegnate affinché persone, mezzi e procedure realizzino le migliori condizioni per svolgere un’attività sportiva, prevenendo e contrastando potenziali abusi, discriminazioni e violenze, sia fisiche che psicologiche”.

Vicepresidente dell’associazione Scherma Bradamante, Alessandro Picchi, maestro di scherma olimpica e paralimpica, giornalista pubblicista, consulente tecnico dell’Associazione, Safeguarding officer, con alle spalle un percorso di tipo umanistico e psicosociale: "Nella seconda parte del convegno si tratterà dei Laboratori per la crescita, il recupero e la ricostruzione personale, dedicati a tutti coloro che abbiano vissuto ogni forma e fenomeno di abuso o violenza. Questo innovativo approccio si realizzerà nel binomio scherma e psicoterapia, attraverso la collaborazione di maestro e psicoterapeuta. Tali figure professionali condivideranno, in applicazione del protocollo realizzato dal Comitato tecnico scientifico dell’Associazione, il lavoro in sala scherma con gli utenti”.

Tra gli ospiti ed i relatori che interverranno: Luigi Mazzone, Presidente Federazione Italiana Scherma (Fis) - neuropsichiatra infantile e professore ordinario all’Università Tor Vergata di Roma; Daniele Garozzo, vicepresidente Fis - campione olimpico di fioretto, specializzando in medicina dello sport; Giorgio Scarso, presidente onorario della Fis e già vicepresidente del Coni; professor Pierluigi Matera, Componente dell’Osservatorio Permanente per le Politiche di Safeguarding coni - professore ordinario di Diritto privato comparato alla Link Campus University e docente presso la Luiss Guido Carli e la Boston University;

Panel 1, tema del Safeguarding: prefetto Ugo Taucer, Procuratore Generale dello Sport Coni, che rappresenterà l’attività della Procura Generale in tema di safeguarding policy; professor Massimiliano Pacifico, membro Collegio di Garanzia della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) - professore di diritto civile a La Sapienza di Roma, che affronterà il tema della responsabilità degli enti sportivi; Pier Luigi Boscia, membro Collegio di Garanzia Fisi - avvocato esperto in diritto civile, affronterà il tema dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva; Valentina Vezzali, Delegata ai rapporti istituzionali Fis - pluricampionessa olimpica di fioretto, tratterà del tema del Safeguarding, con particolare riguardo alle discriminazioni ed alla parità di genere, con focus sulla condizione di atleta-donna ed atleta-madre; Pietro Bussotti, professore di psicologia della salute all’Università Europea di Roma - psicoterapeuta esperto in psicologia dello sport e del lavoro, presidente del Comitato tecnico scientifico della Scherma Bradamante, tratterà dei Laboratori dell’Associazione per la crescita, il recupero e la ricostruzione personale, nonché dell’importanza di interpretare il ruolo del Safeguarder in maniera preventiva, come opportunità di sviluppo del sistema sportivo;

Panel 2, tema antidoping, clean sport e sport integrity: Marco Arpino, Direttore Ufficio Affari Generali del Coni - campione olimpico di fioretto, sottolineerà l’importanza di un aggiornamento permanente dei tecnici federali e dei professionisti dello sport tutti in tali materie; Giovanni Diotallevi, Avvocato esperto in diritto sportivo, amministrativo e civile - tratterà dei procedimenti disciplinari in materia di antidoping e di responsabilità oggettiva degli atleti; Antonio Metastasio, Psichiatra - membro Scientific Advisory Board dell’International Society for the Study of Emerging Drugs (Issed), tratterà l’argomento dell’antidoping dal punto di vista delle nuove droghe emergenti, del loro effetto psicologico e del disagio sociale.