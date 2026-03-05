circle x black
Iran, calciatrice in lacrime in conferenza stampa: "Siamo preoccupate per i nostri cari"

Le parole di Sara Didar, attaccante della nazionale iraniana, hanno fatto in poche ore il giro del mondo

Sara Didar
05 marzo 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
"Ovviamente siamo tutte molto angosciate per quello che sta succedendo in Iran, preoccupate per le nostre famiglie, i nostri cari". Sara Didar, calciatrice iraniana, ha parlato così - in conferenza stampa - del conflitto e dei disordini politici e militari in corso nel suo Paese, prima della partita di Coppa d'Asia femminile contro l'Australia. Il toccante messaggio dell'attaccante 21enne ha fatto in poche ore il giro del mondo.

Didar ha poi chiuso con poche parole e grande emozione il confronto con i giornalisti: "Spero davvero che il mio Paese possa avere buone notizie in futuro. E spero che il mio Paese possa restare forte e vivo".

