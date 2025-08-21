circle x black
Errani-Vavassori, successo bis agli Us Open e 'risposta' al nuovo format: la vittoria vale un milione di dollari

Gli azzurri, invitati al torneo in quanto campioni dell'edizione 2024, hanno spiegato sul campo come nel doppio non sia il ranking a contare

Errani e Vavassori - Fotogramam/IPA
21 agosto 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto di nuovo il torneo di doppio misto agli Us Open. A New York, i due azzurri hanno eliminato in finale la coppia formata da Casper Ruud e Iga Swiatek, confermando come la specialità sia tutt'altra cosa rispetto al singolare. Rispondendo così, sul campo, agli organizzatori e alla nuova formula proposta con 16 coppie (8 in base al ranking di singolare e 8 wild card). Errani e Vavassori, fuoriclasse del doppio (a New York il terzo Slam conquistato nell'ultimo anno, dopo Us Open 2024 e Roland Garros 2025), erano stati invitati in quanto campioni in carica. E con la riconferma hanno portato a casa un milione di dollari, grazie a un montepremi molto più ricco del precedente.

Errani-Vavassori, Us Open vale un milione

Il montepremi del doppio misto agli Us Open 2025 ammonta a circa un milione di dollari da dividere tra i due tennisti vincitori, dunque si tratta di un assegno da 500.000 dollari a testa (circa 429.000 euro). Qualche mese fa, gli azzurri avevano commentato così in un comunicato, il nuovo format del torneo: "Abbiamo ricevuto la notizia che il torneo di doppio misto degli Us Open sarà completamente stravolto, cancellato e sostituito da una pseudo-esibizione incentrata solo sull'intrattenimento e lo spettacolo. Si giocherà durante il torneo di qualificazione, con 8 coppie di giocatori determinate dalla classifica singola più alta e 8 coppie di giocatori invitati dal torneo con una wild card. Una decisione presa senza consultare nessuno, che non possiamo fare altro che accettare. La consideriamo una profonda ingiustizia, che manca di rispetto a un'intera categoria di giocatori".

Gli azzurri avevano inoltre aggiunto: "Mettere il denaro al di sopra del tennis non è mai una buona idea. Al momento non sappiamo se avremo la possibilità di difendere il nostro titolo, ma speriamo che questo rimanga un caso isolato e che questo tipo di politica non venga più presa in considerazione in futuro". Alla fine, la possibilità di difendere il titolo è arrivata. E la vittoria di Sara e Andrea vale doppio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Sara Errani Andrea Vavassori Us Open
