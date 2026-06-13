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Scozia-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Scende in campo il gruppo C ai Mondiali 2026

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
13 giugno 2026 | 15.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo Brasile-Marocco, torna in campo il girone C. Nella notte tra oggi, sabato 13 giugno, e domani, domenica 14, la Scozia sfida Haiti - in diretta tv e streaming - nella prima giornata dei Mondiali 2026. Esordio per entrambe le squadre quindi nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada.

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Scozia-Haiti, orario e probabili formazioni

La sfida tra Scozia e Haiti è in programma domenica 14 giugno alle ore 3 della notte italiana. Ecco le probabili formazioni:

Scozia (4-4-2): Gunn; Hickey, Souttar, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. Ct. Clarke

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Duverne, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Casimir; Pierrot, Isidor. Ct. Migné.

Scozia-Haiti, dove vederla in tv

Scozia-Haiti sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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