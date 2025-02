L'Italia è pronta a debuttare nella nuova edizione del Sei Nazioni: gli azzurri sfideranno oggi, sabato 1 febbraio, la Scozia a Edimburgo. Il ct Gonzalo Quesada vuole migliorare il bottino dello scorso anno, quando l'Italia riuscì ad arrivare quinta collezionando due vittorie e un pareggio.

Scozia-Italia, orario e precedenti

La sfida tra Scozia e Italia è in programma oggi, sabato 1 febbraio, alle ore 15.15. Quello tra le due nazionali sarà la 38esima partita, la 19esima che si giocherà in Scozia: il biliancio è tutto a favore dei padroni di casa, che hanno raccolto 28 vittorie contro soli nove successi azzurri.

Scozia-Italia, dove vederla in tv

Scozia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali SkySport. Il match sarà visibile in streaming su RaiPlay, l'app SkyGo e NOW.