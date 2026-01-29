Il Benfica segna al 98' con il portiere Trubin e l'esultanza in tv scuote il cardinale. L'ultima giornata della fase campionato di Champions League ha regalato emozioni uniche ai tifosi del Benfica.

Ukrainian goalkeeper Anatoliy Trubin scores a last-minute goal to send @SLBenfica into the Champions League play-offs. Unreal. 🇺🇦🧤⚽️ pic.twitter.com/GmZ9Y3zGyB — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 29, 2026

La formazione portoghese allenata da Mourinho ha battuto 4-2 il Real Madrid qualificandosi in extremis per i playoff. Il gol decisivo è stato realizzato al 98' dal portiere Trubin, a segno con un perfetto colpo di testa nell'ultima azione del match.

Here is a random Portuguese TV channel, when the news got interrupted by Trubin's last minute goal…😂 pic.twitter.com/AmajAc7uO8 — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) January 28, 2026

Il capolavoro dell'estremo difensore ha mandato in visibilio i tifosi, anche quelli che erano impegnati al lavoro in un'emittente televisiva lusitana. E così, le urla hanno squassato la trasmissione in diretta a cui partecipava il cardinale Americo Aguiar. Il religioso era impegnato in una articolata riflessione sulla 'relazione tra Dio e le tempeste' nelle ore in cui il paese era flagellato dal maltempo. All'improvviso, il gol di Trubin...