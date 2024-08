È una delle atlete più note e premiate al mondo, eppure Serena Williams si è vista negare l'accesso a un lussuoso ristorante parigino mentre si trova in Francia per assistere alle Olimpiadi. A raccontare l'episodio è lei stessa, seccata, su X: "Mi è capitato di vedermi negato l’accesso al rooftop di un ristorante vuoto con posti carini, ma mai con i miei figli. È la prima volta”.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn