Serie A: Bologna – Juventus sul filo per gli esperti Sisal

Al via la 15esima giornata di Serie A, tra le prime della classe, il Milan rompe il ghiaccio nel lunch match con il Sassuolo. I rossoneri sono in serie positiva da 13 gare, con 9 vittorie e 4 pareggi, l’obiettivo è mantenere la scia per rinforzare il primo posto in classifica. Gli emiliani si stanno rivelando una bella sorpresa di questa stagione e sono reduci dal netto successo sulla Fiorentina, nonostante ciò, la sfida sembra segnata per gli esperti di Sisal che favoriscono nettamente gli uomini di Allegri: successo a 1,42 per il Milan, si sale a 8,00 per l’impresa del Sassuolo a San Siro, il pareggio è a 4,50. Entrambe hanno rifilato tre reti alle avversarie nello scorso turno di campionato, ma in questa sfida sembra prevalere il No Gol, a 1,75, ma sempre lo spettacolo, con l’Over 2,50 a 1,80. Trasferta per l’altra capolista, il Napoli, che va al Bluenergy Stadium di Udine per riscattare la sconfitta in Champions con il Benfica. Le quote sono a tinte azzurre con il successo degli uomini di Conte a 1,80, si sale a 4,75 per la vittoria dell’Udinese, il pareggio si gioca a 3,25. Nel Napoli, per il gol, si guarda soprattutto a Hojlund – due reti e due assist nelle ultime tre – e a Neres - tre gol e un assist nelle ultime tre – rispettivamente marcatori a 3,25 e 4,00.

Tutto facile per l’Inter, almeno sulla carta, che contro il Genoa vuole continuare la rincorsa alla vetta della classifica e archiviare la sconfitta con il Liverpool in Champions. La squadra di Chivu è ampiamente favorita, a 1,52, la vittoria rossoblù si gioca a 6,50, a 4,00 il segno X. Il match di cartello della 15esima giornata è Bologna – Juventus, divise da tre punti ed entrambe reduci dalle vittorie in campo europeo. Sfida che, per gli esperti Sisal, si presenta molto equilibrata: in leggero vantaggio i bianconeri, a 2,60, inseguono gli uomini di Italiano a 2,80, il pareggio è a 3,00. Tra i rossoblù occhio all’ex Bernardeschi, che in questi giorni si è preso la copertina con la doppietta in Europa League e quattro gol nelle ultime sei partite: la rete alla sua ex squadra vale 3,75. Nella Juventus il primo indiziato al gol è David: il canadese, dopo il primo gol stagionale al Pafos in Champions, potrebbe finalmente sbloccarsi anche in campionato, la sua marcatura è a 3, quella di Yildiz – tre gol nelle ultime due di campionato - a 4,50. La Roma ospita il Como e vuole tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari, i giallorossi sono avanti a 2,15 contro il 3,50 di Nico Paz e compagni. Bene anche la Lazio a Parma, a 2,10 contro il 3,75 dei ducali, e l’Atalanta che ospita il Cagliari a un rasoterra 1,33 contro il 9,00 dei sardi.