Serie A, Roma-Lazio si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30

La Lega Calcio ha reso noti anticipi e posticipi dalla quarta alla 12esima giornata. Domenica 23 novembre alle 20:45 Inter-Milan

Gianpiero Gasperini - Fotogramma/IPA
Gianpiero Gasperini - Fotogramma/IPA
03 settembre 2025 | 17.02
Redazione Adnkronos
La Lega calcio di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla quarta alla 12esima giornata. Il derby capitolino tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A, è stato programmato per domenica 21 settembre alle ore 12:30. Nella quinta giornata il big match tra Juventus e Atalanta sarà giocato sabato 27 settembre alle ore 18, mentre Milan-Napoli domenica 28 settembre alle 20:45. Nella sesta giornata Fiorentina-Roma si giocherà al Franchi domenica 5 ottobre alle 15, mentre Juventus-Milan è in programma sempre la domenica ma alle 20:45.

La sfida tra Roma e Inter nella settima giornata è stato inserito sabato 18 ottobre alle ore 20,45. Nell'ottava giornata il big match Napoli-Inter al Maradona sarà disputato sabato 25 ottobre alle 18, mentre Lazio-Juventus è in programma domenica 26 ottobre alle 20:45. Milan-Roma della decima giornata si giocherà domenica 2 novembre alle 20:45. All'undicesima il derby tra Juventus e Torino è stato programmato per sabato 8 novembre alle 18, mentre Inter-Lazio domenica 9 novembre alle 20:45.

Nella 12esima giornata si giocherà Fiorentina-Juventus sabato 22 novembre alle 18 e il derby tra Inter e Milan domenica 23 novembre alle 20:45.

calendario Serie A Serie A 2025 26 Serie A anticipi Serie A posticipi data Lazio Roma data Milan Inter
