circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A e polemiche, Conte punge: "Napoli primo dà fastidio"

"Stiamo uniti, l'annata sarà difficile e complessa, ve lo sto dicendo dall'inizio"

Serie A e polemiche, Conte punge:
03 novembre 2025 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Napoli lì davanti dà fastidio". Firmato, Antonio Conte. L'allenatore dei campioni d'Italia punge dopo l'ennesimo weekend di Serie A caratterizzato da episodi contestati e polemiche. "L'ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi crea problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì davanti dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare in quest'ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura", dice Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

"Stiamo uniti, l'annata sarà difficile e complessa, ve lo sto dicendo dall'inizio -aggiunge Conte-. Onore ai ragazzi che con tutte le difficoltà che ci sono io vedo la classifica e vedo ancora noi lì davanti e domani se vinciamo andiamo a 6 punti in Champions, se non ci riusciamo gli altri saranno stati più bravi, amen, ma troveranno sempre un gruppo forte".

"Non penso che il campionato italiano sia dietro la Bundesliga, il livello è uguale -prosegue il tecnico salentino-. A volte devi affrontare partite importanti facendo meno rotazioni. In questo momento fuori portata è la Premier League per via di tantissime cose. Dalla potenza economica, alle infrastrutture, hanno avuto una crescita enorme. Alla Germania possiamo invidiare che fanno meno partite in campionato, è un vantaggio, così come la lunga sosta invernale. Il Bayern Monaco fa un torneo a parte, per il resto ci sono squadre del nostro livello".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli news antonio conte napoli eintracht napoli conte
Vedi anche
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza