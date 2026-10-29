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Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv

I ciociari ospitano i salentini in un match della nona giornata

Massimiliano Alvini - Ipa/Fotogramma
Massimiliano Alvini - Ipa/Fotogramma
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29 ottobre 2026 | 06.44
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, giovedì 29 ottobre, il Frosinone ospita il Lecce - in diretta tv e streaming - nel primo dei due posticipi del turno infrasettimanale di campionato. I ciociari, guidati in panchina da Massimiliano Alvini, sono reduci dal pareggio per 4-4 alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta, mentre i salentini allenati da Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti per 2-0 in casa dalla Juventus.

Frosinone-Lecce, orario e probabili formazioni

Il match tra Frosinone e Lecce è in programma oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

Frosinone-Lecce, dove vederla in tv

Frosinone-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

 

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