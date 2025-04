Ora è ufficiale: le partite di Serie A in programma sabato 26 aprile sono state rinviate a data da destinarsi. L'annuncio, nell'aria già da qualche ora, è arrivato dal ministro del Sud Nello Musumeci: "Sono sospese le partite di calcio di sabato", ha detto lasciando Palazzo Chigi dopo l'annuncio dei cinque giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco.

Proprio sabato 26 aprile sono in programma, alle 10, i funerali di Papa Francesco ed erano previste tre partite di campionato: Como-Genoa alle 15, Inter-Roma alle 18 e Lazio-Parma alle 20.45. L'annuncio era nell'aria soprattutto per il match dell'Olimpico e per motivi di ordine pubblico, vista la grande affluenza di fedeli, che arriveranno nella Capitale per l'ultimo saluto a Bergoglio.

Per la Lazio si tratta della seconda partita rinviata in meno di una settimana, visto che anche la trasferta contro il Genoa, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile, è slittata a causa della morte del Papa e si giocherà mercoledì 23 aprile alle 18.30.