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Serie A - Lotta scudetto: Inter favorita, ma la Roma è lì e il Como sogna

Juventus, Milan e Napoli, su Sisal.it, inseguono le tre battistrada

(Foto Fotogramma)
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21 settembre 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La prima sosta della Serie A arriva dopo cinque giornate e, per tre settimane, le attenzioni saranno tutte sulla Nazionale di Roberto Mancini. Il campionato sta dando le prime indicazioni, tra certezze e sorprese: la certezza, neanche a dirlo, è data dall’Inter visto che i Campioni d’Italia restano i grandi favoriti nella corsa scudetto. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri vincenti a 1,75 per confermarsi sul tetto d’Italia, un’impresa che, nel nostro campionato, non si verifica da sette anni.

La prima antagonista di Lautaro e compagni è la Roma la quale, nello scontro diretto dello scorso sabato, ha dimostrato di poter dire la sua fino alla fine. I ragazzi di Gasperini guardano ad una impresa storica: riportare il tricolore nella capitale, scenario offerto a 4,00, proprio nell’anno del Centenario dei giallorossi.

Il terzo incomodo, al momento, appare il Como, nonostante lo scivolone contro la sorpresa Frosinone. I lariani sognano di centrare il primo tricolore della loro storia e hanno tutte le carte in regola, a 9,00, per andare a caccia dell’obiettivo maggiore.

Partono indietro tre delle grandi favorite alla vigilia del campionato: Juventus, Milan e Napoli. I bianconeri, a 12, sono a soli tre punti dal vertice ma le prime cinque giornate hanno parlato di una squadra ancora alla ricerca di una propria identità; il Diavolo, la cui vittoria della seconda stella è offerta a 16, ha alternato buone prestazioni ad altre davvero opache mentre il Napoli, fermo a sette punti e nuovamente sul gradino più alto a 20, appare, al momento, quella più in difficoltà. La pausa servirà a tutte per ricaricare le pile a andare all’assalto delle tre favorite.

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