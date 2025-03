I bianconeri si aggiungono alla lotta tra Inter, Napoli e Atalanta. Nell'era dei tre punti, non si erano mai viste quattro squadre in 6 lunghezze dopo 27 giornate

Lo scudetto si fa... in quattro. In Italia, una lotta per il titolo così agguerrita non si vedeva da un po’. Dopo 27 giornate, l’Inter comanda la classifica con 58 punti. Seguono il Napoli, a quota 57, l’Atalanta (55) e la Juventus (52). Quattro squadre in 6 lunghezze, come mai accaduto nell’era dei tre punti in questo momento della stagione.

Corsa scudetto per 4

Quest’anno la Serie A non ha un padrone e regala spettacolo in ogni turno, tra botta e risposta e colpi di scena continui. Dopo due campionati dominati prima dal Napoli di Luciano Spalletti e poi dall’Inter di Simone Inzaghi, la lotta scudetto in questa stagione è una delle più belle di sempre. Gli azzurri e i nerazzurri si sono divisi il primato dopo le prime giornate, ma in seguito hanno rallentato e sono rientrate nella corsa anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Thiago Motta, volata a –6 dopo il successo sul Verona firmato da Koopmeiners e Thuram.

Fino al weekend del 25 maggio, l’ultimo della stagione, ci sono ancora da assegnare 33 punti. Ma soprattutto, sono ancora diversi gli scontri diretti all’orizzonte. Il primo già domenica sera allo Stadium, quando ci saranno di fronte Juve e Atalanta. Un confronto da cui potrebbe venir fuori la candidata più seria per inserirsi nel duello Inter-Napoli. Domenica 16 marzo, al Gewiss andrà invece in scena Atalanta-Inter.

L'Inter con le coppe

L’Inter di Simone Inzaghi è l’unica delle contendenti ancora impegnata su tre fronti. I nerazzurri dovranno affrontare le semifinali di Coppa Italia contro il Milan, ad aprile, e gli ottavi di Champions contro il Feyenoord. Gare che potrebbero togliere energie preziose nella volata finale. Napoli, Atalanta e Juve potranno invece ragionare di settimana in settimana, pensando solo al campionato. Un elemento da non sottovalutare in una stagione così lunga. E che, grazie ai 15 punti conquistati nelle ultime 5 partite (tre nello scontro diretto con l'Inter) rimette in corsa anche i bianconeri. Per un traguardo impensabile fino a pochi giorni fa.