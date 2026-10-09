Serie A: si riparte, Como – Roma big match della 6° giornata

– Dopo la lunga pausa Nazionale, torna protagonista la Serie A e riparte subito con il big match tra Como e Roma, due squadre che ambiscono a grandi traguardi. I giallorossi, primi in classifica insieme a Inter e Lazio, sono imbattuti dopo 5 giornate e arrivano dal pareggio con i nerazzurri nel big match scudetto della scorsa giornata; i lariani invece, sono chiamati a riscattare lo scivolone di Frosinone, primo KO stagionale. Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Como e Roma, i capitolini sono in vantaggio con sette vittorie giallorosse contro tre successi dei lariani, anche se la squadra di Fabregas ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro i giallorossi. Per gli esperti Sisal, nella sfida regna l’incertezza, le due squadre sono infatti in perfetta parità con la vittoria a 2,60 e il pareggio a 3,50. La Roma ha chiuso tre partite di campionato senza subire reti e conta quattro gare con esito Over 2,5 nelle prime giornate, mentre il Como ne ha registrati tre su cinque: l’ipotesi di assistere a una gara spettacolare sono alte, con l’Over 2,50 a 1,60 ed entrambe in rete a 1,48. Incognita Kane per Fabregas, che punta su Douvikas per bucare la difesa capitolina: il greco ha segnato 12 reti nel 2026, stabilendo il record di gol in un singolo anno solare in Serie A e la rete alla Roma è a 3,00. I pericoli arrivano anche da Nico Paz, il cui gol o assist vale 2.25. 20 gol in 23 presenze, Donyell Malen è il primo indiziato al gol tra i giallorossi, a 2,5, ma occhio anche a Dybala, in grande forma in questo inizio stagione, marcatore a 3,50.

L’Inter può approfittare della gara del Sinigaglia per conquistare la vetta solitaria della classifica. La squadra di Chivu ospita il Parma, che durante la sosta ha cambiato allenatore affidandosi a Gilardino, ed è ampiamente favorita a 1,13, si sale a ben 20 volte la posta per l’impresa dei ducali a San Siro, difficile anche il pareggio, a 9,00. Chi vuole continuare a sognare restando prima in classifica è la Lazio, che ospita il Monza, reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Sassuolo e che punta al bis. Difficile il colpaccio all’Olimpico per i brianzoli, i biancocelesti sono infatti avanti a 1,60 contro il 6,00 ospite il 4,00 del pareggio. Trasferta per il Milan in casa del Sassuolo, i rossoneri conducono il pronostico a 1.80, il successo dei neroverdi è a 4,25, il segno X vale 3,60. Trasferta insidiosa per la Juventus che va far visita al Cagliari di Pisacane, una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione. Dopo le prime cinque giornate, infatti, i sardi occupano il quarto posto in classifica e vantano la miglior difesa del campionato. I bianconeri però, per gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,55, il successo dei padroni di casa è a 6,00, il pareggio si gioca a 3,75. Nessun problema per il Napoli al Maradona contro il Frosinone, a 1,52 contro il 6,00 dei ciociari.