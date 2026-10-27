Serie A, testa coda Venezia – Inter

Nella nona giornata di Serie A, l’Inter può allungare ulteriormente il passo nella trasferta a Venezia, ultimo in classifica con tre punti in otto gare. Un classico testa – coda il cui esito sembra scontato per gli esperti di Sisal: i nerazzurri manterranno la loro imbattibilità stagionale con la vittoria a un rasoterra 1,33, si sale a 8,00 per il successo dei padroni di casa, il pareggio è a 5,75. Il miglior attacco del campionato, quello interista con 23 reti nelle prime 8 giornate, trova la peggiore difesa, quella dei lagunari con 17 gol subiti: i nerazzurri arrivano da una sequenza di partite quasi sempre sopra le tre reti totali, mentre il Venezia incassa in media più di due gol a incontro, numeri che fanno pensare a un incontro con più di 4 gol totali, ipotesi a 1,80. Chivu potrebbe far riposare Thuram in vista dei tanti impegni ravvicinati tra campionato e Champions, chance quindi per Bonny accanto a Pio Esposito, entrambi marcatori a 1,80. Tra i lagunari, Akor Adams è il principale pericolo offensivo, con il gol a 3,75. Impegno casalingo per il Milan che, dopo la vittoria sull’Udinese nella scorsa giornata, punta a restare in scia delle prime della classe. I rossoneri ospitano il Bologna, che si è allontanato ulteriormente dalla zona retrocessione con il secondo successo stagionale arrivato sul campo del Cagliari. Per gli esperti Sisal, il quarto successo casalingo consecutivo milanista è a 1,62, il blitz dei rossoblù a San Siro sale a 5,25, il pareggio è a 4,00. Probabile turnover in casa rossonera in vista del prossimo derby, ma Pulisc non si tocca: lo statunitense ha preso parte a quattro gol – 2 gol e 2 assist - nelle ultime sette partite, può essere ancora protagonista con la rete a 2,50 e l’assist a 3,50. Nel Bologna occhio a Bernardeschi, che potrebbe andare a segno per due gare consecutive, la sua firma nel match è a 6,00.

La Juventus è tornata alla vittoria a Lecce, interrompendo una striscia di tre partite senza successi tra Serie A ed Europa League, allentando così un po’ la pressione su Luciano Spalletti. I bianconeri vanno a far visita al Genoa, che si è imposto di misura sul Venezia nello scorso turno e si sta allontanando dalla zona retrocessione, grazie a sette punti in cinque partite. Il pronostico degli esperti Sisal pende tutto dalla parte dei bianconeri, che in trasferta hanno subito una sola sconfitta fin qui: la vittoria juventina è a 1,70, il successo dei rossoblù vale 5,25, a 3,60 il pareggio. Reduce dal 3 a 3 con la Roma, il Napoli va a Monza per cercare una vittoria che manca da quattro giornate: gli azzurri sono avanti, a 1,75 contro il 4,50 dei brianzoli e il 3,75 del pareggio. Fiorentina – Atalanta è la gara tra le deluse del campionato: per entrambe la sfida è delicatissima e rappresenta un’occasione di rilancio. Su Sisal.it comanda la viola, a 2,15, il successo della Dea è a 3,10 con il pareggio a 3,50. Sorride il Frosinone che, dopo il pirotecnico 4.4 sul campo dell’Atalanta, ospita il Lecce da sesto in classifica: i ciociari sono favoriti, a 1,65 contro il 4,75 dei salentini e il 4,00 del pareggio.