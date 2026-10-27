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Serie A, oggi Torino-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

I granata ospitano i lariani in un match della nona giornata

Cesc Fabregas - Ipa
Cesc Fabregas - Ipa
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27 ottobre 2026 | 08.28
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, allo Stadio Olimpico Grande Torino si affrontano i padroni di casa guidati in panchina da Ignazio Abate e il Como allenato da Cesc Fabregas. I granata sono reduci da tre successi di fila, l'ultimo in casa con il Monza per 3-2, sabato scorso i lariani hanno sconfitto in casa per 2-0 il Sassuolo. In classica il Como è quinto a quota 17, mentre il Torino è ottavo con 13 punti come il Cagliari.

Torino-Como, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Torino-Como, in campo alle 20.45:

Torino: Perri; Cömert, Ismajli, Coco; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All: Abate.

Como: Butez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Addai, Paz, Baturina; Douvikas. All: Fabregas.

Torino-Como, dove vederla

Torino-Como sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Riproduzione riservata
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