Juventus in Champions League, Empoli e Venezia in Serie B. Sono i verdetti dell'ultima giornata del campionato di Serie A, che si chiude oggi 25 maggio con l'ultimo turno. I bianconeri vincono 3-2 sul campo del Venezia e con 70 punti conquistano il quarto posto - alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta - con la qualificazione alla principale competizione europea. In coda, Empoli e Venezia scendono in Serie B insieme al Monza già retrocesso da settimane. L'Empoli perde in casa contro il Verona per 2-1 e chiude il torneo in terz'ultima posizione a 31 punti. Il Venezia, a 30, è penultimo.

Europa League per la Roma, vittoriosa 2-0 a Torino contro il Toro. Conference League per la Fiorentina, che batte 3-2 l'Udinese in trasferta. Resta fuori dalle coppe la Lazio, caduta clamorosamente in casa contro il Lecce: i giallorossi di Giampaolo festeggiano la salvezza all'Olimpico.

Venezia-Juve 2-3

Al Penzo, la Juventus non si lascia sfuggire la Champions. Dopo una partita vivacissima, i gol di Yildiz, Kolo Muani e Locatelli blindano il quarto posto per i bianconeri e permettono a Tudor di staccare il biglietto per l'Europa che conta. I padroni di casa invece si arrendono dopo una grande prestazione e retrocedono in Serie B con le lacrime di Di Francesco in panchina. I veneti hanno lottato fino all'ultimo cercando di risollevare una stagione deludente, ma non sono bastati i gol di Fila e Haps.

Torino-Roma 0-2

La Roma fa il suo dovere, ma non basta per centrare il bersaglio grosso. La squadra di Ranieri batte 2-0 il Torino grazie a Paredes e Saelemaekers, nell'ultima di Claudio Ranieri in panchina, sale a 69 puntie centra la qualificazione all'Europa League. Un risultato difficile comunque da sperare dopo l'addio di Juric a novembre.

Lazio-Lecce 0-1

Allo stadio Olimpico, il Lecce doveva vincere e sperare in risultati favorevoli per giocare in Serie A anche nella prossima stagione. Con una prova audace e un po' di fortuna, la squadra di Giampaolo ha centrato l'obiettivo. Prova stoica dei giallorossi, in dieci dalla fine del primo tempo. A decidere la sfida è la rete di Coulibaly prima dell'intervallo, che condanna la squadra di Baroni a una stagione senza coppe.

Empoli-Verona 1-2

Il Verona batte 2-1 l'Empoli al Castellani. Per i gialloblù, a segno Serdar al 4' e Bradaric al 69'. Inutile il momentaneo pari dei padroni di casa con Fazzini al 43'. I veneti terminano il campionato al 14° posto con 37 punti, mentre l'Empoli resta a quota 31 retrocede in Serie B dopo quattro stagioni.

Atalanta-Parma 2-3

Il Parma batte 3-2 in rimonta l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Per gli orobici va a segno Maldini con una doppietta al 32' e al 33', ma nella ripresa i ducali la ribaltano con la rete di Hainaut al 49' e la doppietta di Ondrejka al 71' e al 92'. In classifica i nerazzurri chiudono al terzo posto con 74 punti, mentre i gialloblù finiscono sedicesimi a quota 36, centrando la salvezza.

Udinese-Fiorentina 2-3

La Fiorentina batte 3-2 l'Udinese al Bluenergy Stadum e centra la qualificazione in Conference League. Dopo il vantaggio con Lucca al 26', i friulani restano in dieci per l'espulsione di Bijol al 39' e la Viola ribalta il match Fagioli al 46' e Comuzzo al 57'. Pari dei padroni di casa con Kabasele al 61' e gol partita per gli ospiti di Kean all'82'. In classifica, la squadra di Palladino chiude al sesto posto con 65 punti, mentre i bianconeri terminano dodicesimi a quota 44.

Serie A, classifica e verdetti

Ecco la classifica finale di Serie A: Napoli 82 punti; Inter 81; Atalanta 74; Juventus 70; Roma 69; Fiorentina e Lazio 65; Milan 63; Bologna 62; Como 49; Torino e Udinese 44; Genoa 43; Verona 37; Cagliari e Parma 36; Lecce 34; Empoli 31; Venezia 29; Monza 18.

Questi i verdetti del campionato: Napoli campione d'Italia; Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League; Roma e Bologna in Europa League; Fiorentina in Conference League; Empoli, Venezia e Monza retrocesse in Serie B.