L'omaggio della presidente Sheinbaum si trasforma in una gag
"La prendo io". La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, lancia un pallone alla fine della sua conferenza stampa. E una giornalista si tuffa a pesce per catturare l'omaggio. Risultato: caduta fantozziana. Il Messico si appresta ad ospitare i Mondiali 2026, organizzati con Stati Uniti e Canada. La febbre del calcio contagia anche la presidente, tutto il paese trepida per la Tricolor, la Nazionale che aprirà il torneo l'11 giugno.
🇲🇽 Jornalista tenta pegar bola de futebol lançada pela presidente do México e vai de cara no chão.— Eixo Político (@eixopolitico) June 4, 2026
A cena aconteceu durante a coletiva de imprensa diária de Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/fCcXFPPV9r
L'auspicio è che i giocatori in campo facciano una figura migliore di quella vista in sala stampa...