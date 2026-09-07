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US Open, Shelton e la sfida con Alcaraz: "Per batterlo servirà un tennis speciale"

Il tennista americano ha superato Tsitsipas negli ottavi di New York

Ben Shelton - Afp
Ben Shelton - Afp
07 settembre 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
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Ben Shelton 'sfida' Carlos Alcaraz agli US Open. Il tennista americano ha superato Stefanos Tsitsipas in tre set negli ottavi di finale dello Slam statunitense, l'ultimo della stagione, regalandosi il match contro lo spagnolo, vincente su Tommy Paul, ai quarti.

Nessuna paura però per Shelton: "Per batterlo servirà un tennis speciale", ha detto dal cemento di New York, "penso che il livello a cui sta giocando sia davvero impressionante. Non giocare per 5 mesi e poi tornare e fare quello che ha fatto finora in questo torneo è sovrumano".

"Siamo felici di riaverlo in tournée. Illumina lo stadio ogni volta che gioca. Penso che ci saranno fuochi d'artificio. Spero che torniate a vedere la partita, io sono pronto", ha detto rivolgendosi al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium.

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