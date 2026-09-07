Ben Shelton 'sfida' Carlos Alcaraz agli US Open. Il tennista americano ha superato Stefanos Tsitsipas in tre set negli ottavi di finale dello Slam statunitense, l'ultimo della stagione, regalandosi il match contro lo spagnolo, vincente su Tommy Paul, ai quarti.

Nessuna paura però per Shelton: "Per batterlo servirà un tennis speciale", ha detto dal cemento di New York, "penso che il livello a cui sta giocando sia davvero impressionante. Non giocare per 5 mesi e poi tornare e fare quello che ha fatto finora in questo torneo è sovrumano".

"Siamo felici di riaverlo in tournée. Illumina lo stadio ogni volta che gioca. Penso che ci saranno fuochi d'artificio. Spero che torniate a vedere la partita, io sono pronto", ha detto rivolgendosi al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium.