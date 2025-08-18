circle x black
Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati. Orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro sfida il numero 2 del ranking nell'ultimo atto del torno americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 07.06
Redazione Adnkronos
Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, metterà ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Alcaraz a Cincinnati in tv e streaming .

Sinner-Alcaraz, orario e precedenti

La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, lunedì 18 agosto, alle 15 locali, le 21 ora italiana. Fin qui sono 13 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 8-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato a Wimbledon.

Sinner-Alcaraz, dove vederla

Sinner-Alcaraz, finale del Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

