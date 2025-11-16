circle x black
Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos'è successo alle Atp Finals

Lo spagnolo costretto a chiedere l'intervento del fisioterapista nel corso della finale contro Jannik

Sinner-Alcaraz, massaggio e fasciatura per Carlos. Cos'è successo alle Atp Finals
16 novembre 2025 | 20.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problema fisico per Carlos Alcaraz durante la finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre. Al termine del primo set perso nella super sfida contro Jannik Sinner, lo spagnolo ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un massaggio. Dopo il trattamento, richiesto da Carlos anche al termine del nono game del primo parziale (sul 5-4 per lui), il fisioterapista ha messo un cerotto sulla coscia destra dello spagnolo. Un intervento utile ad alleviare la situazione di affaticamento, in un match fin qui tiratissimo.

