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Toni Nadal incorona Sinner: "Senza Alcaraz nessuno può batterlo"

Lo zio di Rafa ha parlato dopo il trionfo degli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
19 maggio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
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Toni Nadal 'incorona' Jannik Sinner in vista del Roland Garros. L'allenatore e zio di Rafa ha parlato pochi giorni dopo il trionfo dell'azzurro agli Internazionali d'Italia 2026, che ha riportato un italiano a vincere il torneo di casa 50 anni esatti dopo Panatta ed è valso il sesto titolo consecutivo nei Masters 1000, come nessuno era mai riuscito prima, completando così il Career Golden Masters, un traguardo condiviso da Novak Djokovic.

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Numeri straordinari, inavvicinabili per i tennisti del circuito, ad eccezione di Carlos Alcaraz, fermo però ai box dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che lo costringerà a saltare anche lo Slam parigino, a cui arrivava da campione in carica. "Nessuno è contento dell’infortunio di un giocatore, ma quando non partecipa il tuo avversario, sei contento, è normale, senza Alcaraz aumentano le possibilità di vittoria di tutti", ha detto Nadal a Radioestadio.

"Jannik non è brillante come Carlos, ma è più costante e ha tutto", ha spiegato, "sta diventando sempre più difficile battere Sinner, avere la possibilità di metterlo in difficoltà… quello che sta facendo Jannik è straordinario".

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