Sinner: "Contento per Alcaraz numero uno. Dovessi scegliere un altro, direi sempre lui"

Il fuoriclasse azzurro ha parlato della vittoria dello spagnolo, che chiude l'anno da dominatore del ranking Atp

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
14 novembre 2025 | 17.49
Redazione Adnkronos
Il match vinto contro Ben Shelton alle Atp Finals lascia ottime sensazioni a Jannik Sinner, che prima di scendere in campo contro l'americano ha assistito alla premiazione di Carlos Alcaraz, numero uno del 2025. "Cosa ho pensato in quei momenti? Alla fine ero molto attento alla partita, sono felice per lui" ha spiegato il fuoriclasse azzurro in conferenza stampa. "Sono super felice? No, direi una bugia - ha continuato con un sorriso - però se lo merita, ha giocato una stagione incredibile, ha vinto due Slam, 8 tornei".

Sinner e i complimenti ad Alcaraz per il numero uno

Sinner aggiunge: "Ha una qualità incredibile e sta giocando a un livello altissimo, su qualsiasi superficie. Sta giocando un tennis molto aggressivo, l'abbiamo visto contro i tre giocatori affrontati finora a Torino. Lo ha meritato, ha avuto anche lui tanta pressione e l'ha gestita molto bene. Sono contento per lui, è un bravissimo ragazzo e ha un bellissimo team intorno. Sta lavorando duramente per questi traguardi".

Il fuoriclasse azzurro pensa già alla prossima stagione, in cui ripartirà la battaglia per la vetta del ranking: "Da parte mia c'è motivazione per l'anno prossimo e per la preparazione. Faremo tanto lavoro. Se avessi dovuto dire un altro giocatore" aggiunge Jannik, con una virtuale stretta di mano al rivale - "sceglierei sempre lui. Non solo per questa stagione, nelle ultime due ha giocato a un livello altissimo e sono contento".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner Alcaraz Sinner Atp Finals Sinner Alcaraz numero uno
