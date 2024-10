Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ancora una volta. Oggi, 19 ottobre, il tennista azzurro affronta lo spagnolo nella finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione che, per il vincitore, mette in palio ben 6 milioni di euro. Per accedere alla finale Sinner ha dovuto superare prima Daniil Medvedev, battuto con un netto 6-0, 6-3, e poi Novak Djokovic. Contro il serbo è stata l'ennesima battaglia, decisa al terzo set e portata a casa dall'altoatesino con il punteggio di 6-2, 6-7 (0), 6-4.

Alcaraz invece ha battuto prima, piuttosto agilmente, Holger Rune e poi ha affrontato il suo idolo Rafa Nadal, sconfitto in due set grazie a un doppio 6-3, che proprio oggi, alle 18.30, giocherà la sua ultima partita contro Novak Djokovic, nella finalina per il terzo posto.

Sinner-Alcaraz, quando giocano e precedenti

La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, 19 ottobre, alle 20 ora italiana, subito dopo la conclusione della finale per il terzo posto Djokovic-Nadal.

Il match sarà l'undicesima sfida tra i due, con Alcaraz in vantaggio con 6 vittorie contro le 4 di Sinner. Nel 2024 da incorniciare di Jannik, proprio lo spagnolo, oltre al caso doping, è stato una delle poche note stonate: l'azzurro infatti non è mai riuscito a batterlo, con i due che si sono affrontati per l'ultima volta nella finale del Masters 1000 di Pechino, vinto, appunto, da Alcaraz.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv

Il match tra Sinner e Alcaraz sarà trasmesso in diretta, come tutte le partite del torneo, da Sky, ma sarà visibile anche in chiaro su Cielo e SuperTennis, oltre che in streaming, anche gratis, sulla piattaforma di Dazn.