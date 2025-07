William e Kate stanno assistendo alla finale di Wimbledon 2025 che si sta tenendo oggi, domenica 13 luglio, nel Royal Box del Centre Court tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

I due reale erano tanto attesi, con loro anche i figli George (12 anni) e Charlotte (10 anni), primogenito e secondogenita. Kate Middleton torna nel Centre Court dopo che ieri ha assistito anche alla finale femminile in occasione della finale femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek.

