Sinner perde, Alcaraz in finale: come cambia il ranking dopo Australian Open

Il tennista azzurro si è arreso a Novak Djokovic in semifinale

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
31 gennaio 2026 | 10.26
Redazione Adnkronos
Allarme ranking per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha perso nella semifinale degli Australian Open 2026, arrendendosi a Novak Djokovic in cinque set e venendo quindi eliminato dallo Slam di Melbourne, a cui arrivava da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Un ko inatteso per l'azzurro, che perde punti preziosi in chiave ranking e vede allontanarsi il primo posto occupato da Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo ha infatti battuto Alexander Zverev nella propria semifinale e ha raggiunto l'ultimo atto degli Australian Open per la prima volta in carriera, facendo incetta di punti. Ma come può cambiare il ranking dopo la finale?

Come cambia il ranking dopo Australian Open?

Sinner si trova al momento al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista. L'azzurro deve scartare 2000 punti all'inizio del torneo, avendo conquistato il trofeo lo scorso anno, mentre lo spagnolo 'soltanto' 400, quelli dei quarti di finale persi contro Djokovic lo scorso anno. Dopo le semifinali di Melbourne la differenza tra i due è arrivata a 2650 punti: Alcaraz è salito a quota 12950, mentre Sinner resta a 10300. Divario che resterebbe invariato in caso di sconfitta di Carlos in finale.

Nel caso 'peggiore' per Sinner invece, con lo spagnolo che vincesse il trofeo battendo Djokovic, la forbice tra i due arrivarebbe a 3650 punti: Alcaraz volerebbe infatti a quota 13.650 nella classifica generale.

