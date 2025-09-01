circle x black
Sinner e quel conto aperto con Bublik: "È l'ora della vendetta" - Video

Il tennista azzurro ha rivelato la sua voglia di rivalsa sul kazako a Rami Malek e Anna Wintour

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2025 | 01.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e quella voglia di "vendetta" contro Alexander Bublik. Il tennista azzurro scende in campo negli ottavi di finale degli Us Open 2025, l'ultimo Slam dell'anno a cui arriva da campione in carica e dove affronterà il kazako, contro Lorenzo Musetti, ai quarti. Proprio con Bublik però c'è un conto in sospeso. Il numero 24 del mondo è stato infatti l'unico, oltre a Carlos Alcaraz, a battere Sinner nel 2025, negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle.

E proprio quella partita non sembra essere stata digerita appieno da Sinner, come rivelato in un dialogo con l'attore Rami Malek e l'ex direttrice di Vogue Anna Wintour, ospiti d'onore sulle tribune dell'Arthur Ashe Stadium. A poche ore dal match i due hanno assistito all'allenamento del numero uno del mondo e hanno scambiato qualche parola con lui. "Sto bene, mi sto divertendo", ha detto Sinner rispondendo alle domande dei due 'tifosi' vip. "In realtà l'ultima volta che l'ho affrontato ho perso", ha continuato Jannik con un sorriso, poi abbassando lo sguardo "è l'ora della vendetta". Bublik è avvestito.

