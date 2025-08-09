circle x black
Tutto esaurito per Sinner a Cincinnati? Cahill regala... biglietti

Il supercoach dell'azzurro ha risposto all'appello di una tifosa che non aveva trovato posto per il match di Jannik

Cahill e i biglietti regalati alla tifosa - X
09 agosto 2025 | 21.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Darren Cahill cuore d'oro a Cincinnati. Il supercoach di Sinner si trova negli Stati Uniti per seguire il tennista azzurro nel Masters 1000 americano, a cui Jannik arriva da campione in carica per preparare gli US Open 2025, ultimo Slam dell'anno in cui ha già trionfato lo scorso anno. E proprio Cahill è stato protagonista, a Cincinnati, di un siparietto, social, con il lieto fine.

Un'appassionata di tennis, dopo aver pubblicato un selfie con il supercoach di Sinner, ha lanciato un appello su X: "Avevo intenzione di andare a vedere la partita di Jannik domani e fare il tifo per lui, ma è tutto esaurito", ha scritto rivolgendosi a Cahill, "per caso, c'è la possibilità di trovarmi un posto in campo sabato, per favore? Gliene sarei molto grata, non ne ha idea. Grazie".

Un appello che, evidentemente ha colpito Cahill. Poche ore dopo infatti la ragazza ha pubblicato un altro tweet, questa volta allegando una foto dei biglietti, appena regalati proprio dall'ex tennista australiano: "Grazie mille davvero", ha scritto entusiasta, "sei il GOAT (Il più grande di sempre, ndr). Dire che sono estremamente felice e grata sarebbe un eufemismo. Ora andiamo a guardare un po' di tennis!".﻿

