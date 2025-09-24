circle x black
Sinner-Cilic domani a Pechino: ecco orario e dove vedere il ritorno in campo di Jannik

L'azzurro sfida il croato all'esordio nell'Atp 500 cinese

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
24 settembre 2025 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo e si prepara all'esordio nell'Atp 500 di Pechino. Domani, giovedì 25 settembre, il numero due del mondo affronterà il croato Marin Cilic nel torneo cinese. Per l'azzurro si tratta del primo match dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.

Sinner-Cilic, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Cilic all'Atp 500 di Pechino inizierà intorno alle 13 italiane (le 19 ora locale). Un solo precedente in carriera tra i due, risalente ai quarti della Coppa Davis 2021 tra Italia e Croazia: successo in tre set per l'azzurro.

Sinner-Cilic, dove vederla

Le partite dell'Atp 500 di Pechino sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv e TennisTv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Sinner Cilic Sinner Cilic Pechino Sinner Pechino
