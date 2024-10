Jannik Sinner in campo oggi per gli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14, nel match che - in diretta tv e streaming - apre il programma del 9 ottobre sul campo principale. Sinner giocherà alle 12.30 locali, le 6.30 italiane.

Dopo giornate condizionate dal maltempo, oggi il programma prevede tutti gli ottavi di finale. Dopo il match di Sinner, sul campo principale si giocano Alcaraz-Monfils, Safiullin-Djokovic e Goffin-Zverev.

Sul campo numero 3, dalle 7 italiane, le sfide Tsitsipas-Medvedev, Paul-Machac, Mensik-Dimitrov e Fritz-Rune.

I precedenti

Sinner e Shelton si sfidano per la quinta volta in carriera. L'azzurro 23enne si è aggiudicato 3 confronti diretti con l'americano. Shelton, 21 anni, si è imposto nella prima sfida, andata in scena proprio a Shanghai lo scorso anno: negli ottavi di finale, lo statunitense ha avuto la meglio in 3 set. Da allora, 3 vittorie di Sinner.

Il numero 1 del mondo ha vinto lo scorso anno sul sintetico indoor di Vienna e quest'anno si è aggiudicato le sfide sul cemento di Indian Wells e sull'erba di Wimbledon. Shelton, che in carriera ha vinto 2 titoli, quest'anno ha trionfato sulla terra battuta di Houston. Sinner, invece, punta al settimo titolo dell'anno nella miglior stagione della carriera.

Sinner-Shelton in tv

Il match Sinner-Shelton, terzo dell'Atp Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go.