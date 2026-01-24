circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian Open

Problema fisico per l'azzurro contro Spizzirri

I crampi di Sinner - X
I crampi di Sinner - X
24 gennaio 2026 | 04.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problema crampi per Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, sabato 24 gennaio, contro Eliot Spizzirri, il tennista azzurro ha subito un malessere fisico nel corso del terzo set, dopo aver perso il primo parziale e vinto il secondo. Dopo il secondo game, sul punteggio di 1-1, Sinner ha chiamato il fisioterapista per un problema ai polpacci.

L'intervento si è concentrato in particolare sul polpaccio destro, vittima di crampi, una problematica che lo aveva già messo in ginocchio nel corso della scorsa stagione e che è accentuata dalle elevate temperature di Melbourne, che nella giornata di oggi superano i 40 gradi. Sinner è tornato in campo, ma il problema non è stato risolto.

Sinner ha cominciato a sentire crampi alle mani e alle gambe, ha provato a fare stretching ma fatica a muoversi. L'azzurro lascia quindi andare il terzo game, con Spizzirri che piazza il break, ma il match viene sospeso per consentire al tetto della Rod Laver Arena di chiudersi per contrastare il caldo. Un'ottima notizia per Sinner, che torna negli spogliatoi per farsi trattare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner spizzirri sinner australian open australian open sinner crampi
Vedi anche
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza