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Wimbledon oggi semifinale Sinner-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in chiaro

Il tennista azzurro sfida il serbo nello Slam di Londra

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
10 luglio 2026 | 07.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner va a caccia della finale di Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, il tennista azzurro sfida Novak Djokovic - in diretta tv in chiaro e in streaming - nella semifinale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz all'ultimo atto dello scorso anno. Sinner arriva al match dopo aver battuto Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, mentre Djokovic ha superato Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime. Il vincente della sfida affronterà in finale uno tra Alexander Zverev e Arthur Fery.

Sinner-Djokovic, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 10 luglio, come secondo match sul campo Centrale a partire dalle 14.30. La sfida dovrebbe quindi iniziare intorno alle ore 18, al termine del match tra Zverev e Fery.

I due tennisti si sono affrontati in 11 precedenti, con l'azzurro che conduce 6-5 nel parziale. L'ultima sfida però è stata vinta da Djokovic, che ha eliminato Sinner nella semifinale degli ultimi Australian Open, imponendosi in cinque set.

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv

Sinner-Djokovic sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e su Tv8.it.

Riproduzione riservata
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