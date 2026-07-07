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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, tutti i match e dove vederli

L'azzurro giocherà sul campo numero 1, il serbo sul Centrale

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
07 luglio 2026 | 06.35
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Nona giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la giornata è dedicata ai quarti di finale della parte alta dei tabelloni. Torna in campo il campione in carica Jannik Sinner. L'azzurro, testa di serie numero 1, aprirà il programma sul campo numero 1 alle 14 contro il tedesco Jan Lennard Struff. Tocca anche a Novak Djokovic, sette volte campione sull'erba londinese, che giocherà come secondo incontro sul campo centrale. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming.

Wimbledon, il programma di oggi

Ecco il programma di oggi a Wimbledon:

Centrale, dalle 14:30

Pegula-Gauff

Djokovic-Auger Aliassime

Campo 1, dalle 14

Sinner-Struff

Osaka-Muchova

Wimbledon, dove vedere i match oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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