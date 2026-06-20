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Sinner, show a Wimbledon con Draper e... Murray

Il tennista azzurro si prepara all'inizio dello Slam londinese

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
20 giugno 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Jannik Sinner show a Wimbledon 2026, con Jack Draper e Andy Murray. Il tennista azzurro è tornato ad allenarsi in vista dell'inizio del terzo Slam della stagione, a cui arriva dopo il malessere che lo ha colpito al secondo turno del Roland Garros e che lo ha portato a prendersi un periodo di vacanza prima di partire per Londra.

Sui campi londinesi, Sinner sta riprendendo confidenza con l'erba per iniziare al meglio la difesa del titolo, conquistato lo scorso anno battendo Carlos Alcaraz in finale. Per allenarsi, nella giornata di ieri, Jannik ha scelto l'amico Jack Draper, tennista britannico al rientro dopo un infortunio.

Ad allenare Draper c'è Andy Murray, ex storico tennista oggi coach, che dopo l'avventura nello staff di Novak Djokovic ha deciso di seguire proprio l'inglese. Murray ha quindi assistito all'intera seduta e dato diverse indicazioni, apprezzando, inevitabilmente, anche le qualità di Sinner.

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