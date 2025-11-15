circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner in finale, quanto guadagna se vince Atp Finals e il valore per il ranking

Un trionfo nella finale di domani potrebbe regalare a Jannik un premio notevole

Sinner - Fotogramma/IPA
Sinner - Fotogramma/IPA
15 novembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner non sbaglia e vola in finale alle Atp Finals di Torino. Il fuoriclasse azzurro ha battuto oggi, sabato 15 novembre, l'australiano Alex De Minaur 7-5, 6-2 in semifinale e domani si giocherà il titolo contro il vincitore dell'altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime. Una sfida, quella di domenica 16 novembre, che non cambierà le sorti del ranking Atp, visto che il numero uno del 2025 resterà in ogni caso Alcaraz, ma che permetterà comunque a Jannik di confermare punti importanti in vista della prossima stagione. E di mettere in tasca un premio importante.

Atp Finals, quanto può guadagnare Sinner

Il montepremi complessivo delle Nitto Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Il campione imbattuto (come potrebbe essere per Sinner, che ha vinto tutti i match del girone) vincerà 5,07 milioni di dollari e si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia Atp.

Ecco come è suddiviso per il singolare:

Campione imbattuto: 5.071.000 dollari

Vittoria in finale: 2.367.000 dollari

Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari

Vittoria in ogni match del girone: 396.500 dollari

Quota di partecipazione: 331.000 dollari

Sinner, quanto 'pesano' le Atp Finals nel ranking

Come può cambiare il ranking Atp in caso di successo di Sinner alle Atp Finals? Per quest’anno, l’azzurro dovrà accontentarsi del secondo posto, visto che Alcaraz è già certo di chiudere il 2025 da numero uno. Carlos ha al momento 11.650 punti, contro gli 11.000 di Sinner. Jannik, vincendo la finale di domani, potrebbe arrivare ‘solo’ a 11.500, chiudendo in ogni caso dietro ad Alcaraz, impegnato stasera nell’altra semifinale. Se lo spagnolo dovesse qualificarsi alla finale e poi battere Jannik domani, il distacco tra i due diventerebbe di 1550 punti. Se a trionfare dovesse essere l’azzurro, scenderebbe invece a 550. Con vittoria di Sinner in finale e Alcaraz eliminato oggi da Auger-Aliassime, il distacco sarebbe solo di 150 punti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Jannik Sinner quanto guadagna Sinner Sinner Atp Finals Sinner ranking Atp Atp Finals
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza