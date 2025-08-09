circle x black
Daniel Elahi Galan, chi è l'avversario di Sinner a Cincinnati

Il colombiano sfiderà il tennista azzurro nel secondo turno del Masters 1000

Daniel Elahi Galan - Ipa/Fotogramma
Daniel Elahi Galan - Ipa/Fotogramma
09 agosto 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna a giocare oggi, sabato 9 agosto, al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro scende in campo al secondo turno del torneo sul cemento americano, a cui arriva da campione in carica per preparare gli US Open 2025, ultimo Slam della stagione al via a fine mese. Il primo avversario di Sinner sulla strada verso la finale di Cincinnati sarà Daniel Elahi Galan, tennista colombiano numero 155 del mondo che ha battuto il ceco Kit Kopriva al primo turno in due set. Ma chi è Galan?

Chi è Galan

Daniel Elahi Galan è un tennista colombiano, nativo di Bucaramanga, di 29 anni, classe 1998. Ha iniziato a giocare fin da piccolo spinto dalla famiglia e in particolare dal padre, che ancora oggi è il suo allenatore. Attraverso i suoi insegnamenti Galan si è dedicato allo sport e ne è riuscito a fare un mestiere, con un'attenzione particolare all'alimentazione. Il padre infatti, oltre che gli aspetti tecnici, ne segue anche dieta e preparazione atletica, consigliandogli un'alimentazione ricca di proteine e a base vegetale.

Galan è da tempo nel circuito e nel 2022 si è tolto la soddisfazione di battere Stefanos Tsitsipas al primo turno degli US Open. Il cemento è una delle sue superficie preferita, anche se la migliore per lui resta la terra, perfetta per il suo gioco aggressivo e profondo, che punta molto sul servizio. Nel 2023 Galan ha raggiunto il suo best ranking arrivando a un passo dalla top 50 della classifica Atp, piazzandosi al 56esimo posto.

