Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 29 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Richard Gasquet - in diretta tv e streaming - nello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Sulla terra rossa del Philippe-Chatrier il numero uno del mondo vuole confermarsi dopo la vittoria dell'esordio, quando ha superato Arthur Rinderknech in tre set.

Di fronte a sé avrà uno dei tennisti francesi più influenti degli ultimi anni, nonché idolo di casa, probabilmente alla sua ultima apparizione della carriera al Roland Garros. Gasquet si è regalato la sfida con Sinner dopo aver eliminato, nel primo turno, il connazionale Terence Atmane in quattro set.

Sinner-Gasquet, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Gasquet è in programma oggi, giovedì 29 maggio, e sarà il secondo match sulla terra del Philippe-Chatrier a partire dalle 12. Probabile dunque che la partita non inizi prima delle 14. I precedenti tra i due sono tre, con Sinner che conduce con un netto parziale di 3-0. L'ultimo incontro risale proprio al secondo turno dello scorso Roland Garros, quando Jannik si impose in tre set.

Sinner-Gasquet, dove vederla in tv

Sinner-Gasquet, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.