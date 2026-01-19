circle x black
Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tv

Esordio per l'azzurro al primo turno degli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
19 gennaio 2026 | 07.45
Redazione Adnkronos
Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne che inizia della notte di oggi, lunedì 19 gennaio, il tennista azzurro giocherà nella mattinata di martedì 20 contro il francese Hugo Gaston - in diretta tv e streaming - al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025.

Sinner-Gaston, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Gaston è in programma martedì 20 gennaio non prima delle ore 9. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall'azzurro. L'ultimo confronto risale al Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto in due set.

Sinner-Gaston, dove vederla in tv

Sinner-Gaston, come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

