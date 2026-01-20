circle x black
Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tv

Esordio per l'azzurro al primo turno degli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 06.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston - in diretta tv e streaming - al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025.

Sinner-Gaston, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Gaston è in programma oggi, martedì 20 gennaio, alle ore 9. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall'azzurro. L'ultimo confronto risale al Masters 1000 di Miami del 2021, dove Jannik si è imposto in due set.

Sinner-Gaston, dove vederla in tv

Sinner-Gaston, come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

