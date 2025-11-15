circle x black
Sinner-Ligabue, incontro 'rock' alle Atp Finals: l'abbraccio tra Jannik e Luciano

Il cantante, accolto dall'ovazione della Inalpi Arena, ha incontrato il fuoriclasse azzurro dopo il match

Sinner e Ligabue - Fotogramma/IPA
15 novembre 2025 | 18.39
Redazione Adnkronos
Un tifoso speciale per la semifinale delle Atp Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c'era anche Luciano Ligabue. Un ospite d'eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte dal maxischermo dell'impianto, che lo ha riempito di applausi. Non solo. Durante una delle inquadrature, è partita "Urlando contro il cielo", successo generazionale di Ligabue, che ha risposto al pubblico con un sorriso.

Al termine del match vinto da Sinner, Luciano è stato poi accompagnato nella pancia della Inalpi Arena, per incontrare proprio Sinner. E qui ecco i sorrisi, una pacca sulla spalla e una chiacchierata durata qualche minuto. Curiosità: Ligabue porta bene a Sinner, visto che in estate era stato a Londra per vedere da vicino il fuoriclasse azzurro a Wimbledon. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Ligabue ha detto: "Mentre ero lì pensavo al fatto che questo ragazzo di 24 anni comunque era lì nudo, esposto a tutto il mondo. Sotto la pressione di un evento che poteva essere storico sia per il tennis che per lo sport italiano. E soprattutto per lui, perché era comunque la realizzazione del sogno di qualsiasi bambino che giocasse a tennis".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Luciano Ligabue Sinner Sinner Ligabue Ligabue Torino
