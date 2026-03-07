circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner si allena a Indian Wells, tifosa urla: "Ti amo". E lui ride - Video

Il tennista azzurro ha battuto Svrcina all'esordio nel Masters 1000 americano

Sinner a Indian Wells - X
Sinner a Indian Wells - X
07 marzo 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Indian Wells 'innamorato' di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha esordito oggi, sabato 7 marzo, con una vittoria nel Masters 1000 americano, a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, battendo in due set con un netto 6-1, 6-1 il ceco Dalibor Svrcina nel secondo turno.

Poche ore prima dell'esordio, Sinner ha animato i campi di Indian Wells con un riscaldamento all'aperto che ha acceso i tanti tifosi e appassionati presenti in California.

Mentre saltava la corda, una delle ammiratrici dell'azzurro ha urlato: "Sinner i love you", ovvero "Sinner ti amo", provocando la reazione di Jannik. L'azzurro si è lasciato andare a un sorriso, scoppiando a ridere con il suo staff prima di riprendere il suo allenamento.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner indian wells indian wells sinner video
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza