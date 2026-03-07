Jannik Sinner senza problemi al debutto nell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Oggi 7 marzo, nel match del secondo turno, l'azzurro ha sconfitto il ceco Dalibor Svrcina 6-1, 6-1 in 1h04'. Ora lo attende la sfida con l'argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29.

"Mentalmente so bene", dice il numero 2 del mondo dopo l'agevole successo. Sinner è al rientro nel circuito dopo la sconfitta incassata a Doha contro Jakub Mensik. "Sono tranquillo e rilassato, ma allo stesso tempo felice di competere. Ho lavorato molto nelle ultime settimane, ho passato molte ore in campo e in palestra. Sto cercando di rafforzarmi fisicamente, ho avuto molte giornate con doppie sessioni di allenamento e poco tempo libero", aggiunge.