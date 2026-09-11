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Sinner torna a Montecarlo, ora allenamenti: come sta e quando torna in campo

Il tennista azzurro ha recuperato da un infortunio al ginocchio

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come sta e quando torna in campo Jannik Sinner? Sono le principali domande di tifosi e appassionati di tennis intorno alle condizioni del numero uno del mondo, costretto a saltare gli US Open per un infortunio al ginocchio ma che ormai sembra essere prossimo al rientro.

Buone notizie infatti sono arrivate direttamente dal JMedical, la struttura con sede a Torino, e di proprietà della Juventus, che ha seguito Sinner nel suo percorso di recupero. I medici, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno dato il via libera all'azzurro per rientrare a Montecarlo già da questo weekend.

Sinner aveva già ripreso in mano la racchetta, provando alcuni movimenti sul campo del Circolo della Stampa Sporting, lo stesso delle Atp Finals, e durante gli allenamenti non aveva avvertito dolore. Un indizio in più che avvicina il suo ritorno in campo. L'obiettivo è rientrare per lo swing asiatico: prima tappa l'Atp 500 di Pechino, a cui Sinner arriva da campione in carica, e in programma dal 30 al 6 ottobre, per poi volare a Shanghai e affrontare il Masters 1000 fissato dal 7 al 18 ottobre.

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